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Yenişehir'de asbestli binada söküm çalışması başladı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, geçen hafta kontrolü yapılan bir binanın yapımında asbeste rastlanması üzerine harekete geçerek, uzman ekiplerle binada asbest söküm çalışmalarına başladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, geçen hafta kontrolü yapılan bir binanın yapımında asbeste rastlanması üzerine harekete geçerek, uzman ekiplerle binada asbest söküm çalışmalarına başladı.


Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akkent Mahallesinde yıllardır atıl durumda olan ve yıkılması planlanan bir binada asbestli madde kontrolü yapıldı. Laboratuvarda yapılan analizlerde, binanın farklı yerlerinden alınan 50 numunenin 19'unda başta akciğer kanseri olmak üzere ciddi solunum hastalıklarına neden olabilen asbest maddesine rastlandı. Binada asbest söküm uzmanları eşliğinde özel kıyafetli ekipler, kanserojen bir mineral olan asbestin sökümüne başladı. Sökülen asbestli malzemeler prosedüre uygun bir şekilde paketlenirken, daha sonra asbest bertaraf aracı ile Ankara'ya götürülerek imha edilecek.



“Yıkımı yapılacak tüm binalarda asbest güvenli raporu bizim olmazsa olmazımız.”


Yenişehir Belediyesi olarak asbest tehlikesine son vereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Asbest maddesi bulunan binadaki söküm çalışmaları uzmanlar tarafından titizlikle yapılıyor. Asbest kontrolü yaptırmamız ile halkımızı bu tehlikeden uzak tuttuk. Yıkıldığı zaman çevreye büyük miktarda yayılan asbest, bölgede yaşayan vatandaşlar ve çalışanlar için ciddi riskler oluşturuyor. Yıkımı yapılacak tüm binalarda asbest güvenli raporu bizim olmazsa olmazımız. Asbest konusunda çok hassas olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim en büyük sorumluluğumuz” dedi.

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