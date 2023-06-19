Yenişehir'de ata tohumları çocuklara emanet

Mersin Yenişehir Belediyesi, Ata Tohum Üretim Projesi çerçevesinde Barbaros Ortaokulu'nda kurduğu ekolojik sera ile ata tohumlarını çocuklarla koruyor, yetiştiriyor ve geleceğe taşıyor.

Günümüzde endüstriyel tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarının korunması ve yeniden canlandırılması için Yenişehir Belediyesi çocuklarla birlikte çalışıyor. Yenişehir Belediyesi, mart ayında Barbaros Ortaokulu'nda ekolojik sera kurdu, ata tohumları çocuklarla birlikte toprağa verildi. Ata tohumlarıyla domates, salatalık, patlıcan ve biber eken çocuklar ilk ürünlerini topladı. Proje çerçevesinde çocuklar üretim yaparken, ata tohumlarının önemi ve geleceğe taşınması konusunda da bilgilendirildi. Ata tohumları hakkında farkındalık sahibi olan çocuklar, geçmişimize ve tarımsal çeşitliliğe sahip çıkıyor.

“Ata tohumları yüzyıllardır gelen tohumlarımız”

Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda doktora yapan ve teziyle projeye de ilham veren Burcu Demirokları, “Biz çocuklara ilk burada projemizde tohumun ne olduğunu, tohumları tanımalarını sağlıyoruz. Biz bu bahçemize domates, salatalık, biber ve patlıcan ektik. Çocuklara bu tohumları anlattık. Ve bunları biz bir kitapçığa dönüştürdük. Bundan sonraki yaşantılarında o kitapçık onlara bir rehber olsun ve bu şekilde sürece devam etsinler. Ve gördüğünüz üzere ilk önce seramızda Yenişehir Belediyesinin katkılarıyla bu bahçemiz hazırlandı. Ve bize bir sera kuruldu. İlk önce serada tohumu yeşerttik, fideye dönüştükten sonra bunları toprağa indirmek için şaşırtma işlemi yaptık. Çocuklarda öyle bir sahiplenme oldu ki az önce de çocuklarımızla yaptığımız etkinlikte gördüğünüz üzere hasatta herkes ‘bu domates benim, bu biber benim, benim biberim çıkmış, benim domatesim çıkmış' şeklinde sahiplendiler bahçeyi. Umarım bundan sonraki süreçte de ata tohumları yüzyıllardır gelen tohumlarımız ve bundan sonraki nesile de aktarılabilecektir. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Barbaros Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Ebru Bibar ise “Yaklaşık 19 yıldır bu okulda çalışıyorum. Ama ilk kez bu kadar verimli keyifli bir projenin içerisinde yer aldım. Ekim aşamasında da, tohumların fideye dönüştürme aşamasında, fidenin tarlayla buluşma aşamasında öğrencilerimizi işin içerisine kattık. Gerçekten çok keyif aldılar. Yenişehir Belediyesi gerçekten çok güzel bir iş birliği içerisinde bize seranın yapımında, stantlarımızın kurulmasında ve bu alanın yapılmasında çok büyük desteği olduğu, destek olmaya da devam ediyor. Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve Yenişehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.