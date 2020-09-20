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Yenişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda birbirinden anlamlı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birbirinden anlamlı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda personelin katılımıyla yapılan aktiviteler ise toplumda farkındalık oluşturuyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında daha önce açık havada zumba dans gösterisi ve yoga seansı yapılırken, 7 günlük program plates, toplu çevre temizliği ve sabah yürüyüşü ile devam etti. Bu yıl 'herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' sloganıyla yapılan etkinlikler, sağlıklı yaşamın ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesini hedefliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz ay sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen 'İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak dikkat çekmişti.


Toplu çevre temizliği etkinliği


Yenişehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerde korona virüs önlemlerini de titizlikle alıyor. Program kapsamında Pirireis Mahallesi'ndeki Piri Reis Parkında pilates seansı, World Clean Up Day/Dünya Temizlik Günü'nde Fuat Morel Mahallesi'nde belediye personeli ile toplu çevre temizlik etkinliği ve daha sonra belediye personeli ile Özgecan Barış Meydanı'ndan, Marinaya kadar sosyal mesafeli sağlık yürüyüşü yapıldı.


Pedallar sağlık için çevrilecek


Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 21 Eylül'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklar için Doğa ve Ekoloji konulu 'Masal Gezginleri' interaktif gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin son günü olan 22 Eylül'de ise Mersin Bisiklet Derneği ile birlikte Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasından Kushimoto Sokağına kadar bisiklet korteji düzenlenecek. Daha sonra Kushimoto Sokağı trafiğe kapatılarak, bisiklet etkinliği ve çeşitli dans gösterileri yapılacak. 22 Eylül World Car Free Day/Dünya Otomobilsiz Yaşam Gününde karbon emisyon seviyesinin düşürülmesine dikkat çekmek amacıyla Yenişehir Belediyesi çalışanlarının işe yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma ve servis kullanarak gelmesi de sağlanacak.

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