Yenişehir'de bisiklet yolları artıyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Müftü Deresi ve Millet Bahçesi arasındaki bölgede yer alan Yenişehir Parkında yapımına devam edilen bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Kentin birçok noktasında bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturan Yenişehir Belediyesi, Pirireis Mahallesinde bulunan Yenişehir Parkında 400 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olan yeni bir bisiklet ve yürüyüş yolunu kısa sürede kullanıma açacak. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alandaki son çalışmaları yerinde inceledi.

Tüm çalışmalar tamamlandığında bölgenin, insanların gezmekten ve yürüyüş yapmaktan keyif alacağı bir yer haline geleceğini kaydeden Özyiğit, “Müftü Köprüsü ile Millet Bahçesi arasında kalan alandaki yürüyüş ve bisiklet yolumuzu yerinde incelemeye geldik. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık, tamamıyla kendi personellerimiz ile yapılan çalışmalar bunlar. 6 temel ilkemizden birinci ilkemiz olan hareket ilkemize uygun yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyoruz. Genişliği 5 metre, uzunluğu 400 metre olan bir alan burası. Bunun dışında da peyzaj, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor ve ayrıca burada bir seyir terası da yaptık. Kentimizin bu bölümü gerçekten insanların gelip gezmekten ve yürüyüş yapmaktan keyif alacağı güvenlikli bir hale gelecek” dedi.

“Sağlıklı yaşanabilir bir Yenişehir için el birliği ile hareket edeceğiz”

Bisikleti yaşama daha fazla katmak amacıyla yeni bisiklet yolları yapacaklarını söyleyen Başkan Özyiğit, “Tabi bunu burada yapmakla işimiz bitmiyor, devam edeceğiz. Yeni yürüyüş yolları, yeni bisiklet yolları yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak hareket ederek Mezitli'den başlayıp Yenişehir'i de kapsayan ve bir rota oluşturma noktasında çalışmamız var. Bunların üzerinde duracağız, yani bisikleti yaşamımıza daha fazla katmak ve sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı yaşanabilir bir Yenişehir için elbirliği ile hareket edeceğiz” diye konuştu.