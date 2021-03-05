Yenişehir'de çöpler temiz çevre için kaynak oluşturacak

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince uygulamaya konulan 'Sıfır Atık Projesi' ile atıkların dönüştürülerek elde edilen gelirle vatandaşa katkı sağlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje ile kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıklar tiplerine göre yerinde ayrıştırılacak. Daha sonra bu atıklar belediye ekiplerince evlerden alınarak geri dönüşümleri sağlanacak. Atıklardan elde edilen gelir, kartlar aracılığıyla projeye dahil olan vatandaşlara dağıtılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, site yöneticileri ve apartman görevlileri ile bir araya gelerek, 'Sıfır Atık Projesi' hakkında bilgilendirmede bulundu. Özyiğit, “Kim ne kadar atık verdiyse o atıklardan üretilen üretimden payını alacak” dedi.

“Her birimize önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor”

Proje ile çöplerin doğayı kirletmesini engelleyeceklerini ifade eden Özyiğit, “Dünya sürekli olarak yapılaşmaya, betonlaşmaya ve sanayileşmeye devam ediyor. Oluşan yüksek karbondioksit salınımı nedeniyle engelleyici tedbirler almamız gerekiyor. Ekoloji ilkemiz kapsamında çevre ve doğa dostu birçok projeyi hayata geçirdik. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 'Sıfır Atık Projesi' ile Yenişehir'de geri dönüşüm konusunda yeni bir sayfa açıyoruz. Yenişehir'de çöplerin artık doğayı kirletmesini engelleyip, aksine temiz bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlamasına yönelik bir işbirliği ve yol arkadaşlığı yapmak üzere bir aradayız. Daha yaşanılabilir, temiz ve kaynaklarını verimli kullanan bir Yenişehir için hazırladığımız proje, geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Söz konusu doğamız ve temiz çevre olduğunda her birimize önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Biz de Yenişehir'de bir pilot mahalle ile başlayalım dedik. Şuanda Fuat Morel Mahallemizde ekiplerimiz, site yöneticileri ile müstakil konutlarda ikamet eden hane sahipleri ve apartman görevlileriyle yüz yüze görüşmeler yaparak bilgilendirme çalışmalarında bulunuyorlar" diye konuştu.

“Doğayı kirletmeyen bir Yenişehir'i oluşturacağız”

Yenişehir'de karbon salınımını yüzde 40 oranında düşüreceklerini kaydeden Başkan Özyiğit, “Şuanda ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisi için çalışmalarımız devam ediyoruz. Buradan bir ekonomi elde edeceğiz ve bu ekonomi ile yine Yenişehirlilere bir kart aracılığıyla bakiye yüklemesi yapılacak. Kim ne kadar atık verdiyse o atıklardan üretilen üretimden payını alacak. Ben inanıyorum ki, biz el ele verdiğimizde birçok sorunun ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Biz, gelecek nesiller için Yenişehir'de karbon salınımını yüzde 40 oranında düşüreceğiz. Doğayı kirletmeyen bir Yenişehir'i oluşturacağız” İfadelerini kullandı.