Yenişehir'de dron eğitimini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden biri olan 'Eğitim' ilkesi çerçevesinde fark oluşturan çalışmalar devam ediyor. Yenişehir Belediyesi eğitim faaliyetleriyle çocukların kişisel becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve takım çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda bilimsel düşünceyi teşvik ediyor ve onları geleceğin teknoloji liderleri olmaya hazırlıyor. Yenişehir Belediyesi, çağın en hızlı gelişen alanlarından biri olarak ön plana çıkan dron teknolojisi ile Yenişehirli öğrencileri tanıştırdı, eğitimlerle gençlerin teknolojiye olan ilgilerini besledi.

Lise öğrencilerine insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimlerle destek verildi. 18 lisede 405 öğrenci eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı. Deprem bölgesinden Mersin'e gelerek, eğitimlerini sürdüren öğrenciler de eğitimlerden yararlanma fırsatı yakaladı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törende eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını Yenişehir Belediye Başkanvekili Özgür Emire, Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Vahap Şehitoğlu, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Giray Atilla, Yenişehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Deniz Özen ve eğitmen Erdal Sağlam'ın elinden aldı.