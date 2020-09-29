Yenişehir'de okullar ve ASM'ler dezenfekte ediliyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıf ile anasınıfı öğrencileri için yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, ilçe genelindeki okullarda ve virüs riskinin yüksek olduğu aile sağlık merkezlerindeki dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Salgınla mücadelede halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Yenişehir Belediyesi, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan tüm okulları, kreş ve gündüz bakımevleri ile aile sağlığı merkezlerini periyodik olarak dezenfekte ediyor. Okullardaki sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, koridorlar, lavabolar ile okulların her noktası titizlikle sterilize edilirken, Yenişehir Belediyesi bu çalışmasıyla aynı zamanda velilerin hijyen konusundaki endişelerini de azaltıyor. Okullar da öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders yapması için sağlıklı hale getiriliyor.

Yenişehir Belediyesi, sterilizasyon işlemlerinde güçlü ve hızlı dezenfeksiyon sağlayan, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ozon gazı ile dezenfektanlar kullanıyor. Halk sağlığını her zaman ön planda tutan ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Yenişehir Belediyesi, ibadethaneler, kamu kurumları, sosyal tesisler, kültür ve sanat merkezleri, pazar yerleri, ATM'ler, taksi ve taksi duraklarında da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.