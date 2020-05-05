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Yenişehir'de palmiye kırmızı böceği tespit edilen ağaçlar imha edildi

MERSİN (İHA) – Mersin’de palmiye kırmızı böceğine büyük zarar veren palmiye kırmızı böceği ile mücadele sürüyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'de palmiye kırmızı böceğine büyük zarar veren palmiye kırmızı böceği ile mücadele sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte yürütülen “Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı ile Eş Zamanlı Ortak Mücadele” çalışmaları kapsamında, merkez Yenişehir ilçesinde 3 ağaç imha edildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı ile Eş Zamanlı Ortak Mücadele” çalışmaları Yenişehir ilçesinde sürdürülüyor. Mersin'e güzellik katan ve kentin simgelerinden olan palmiye ve hurma ağaçlarını palmiye kırmızı böceği zararlısına karşı korumak için çalışmalar yürüten teknik personel, zarar görmüş, iyileşmesi zor ve böceği sağlıklı ağaçlara bulaştırma riski taşıyan ağaçları imha ediyor. Bu doğrultuda, Yenişehir ilçesi Güvenevler, Palmiye ve Pirireis mahallelerinde palmiye kırmızı böceği tespit edilen toplam 3 adet hurma ağacı, zararlının yayılmasının önüne geçmek amacıyla imha edildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kent genelinde palmiye türü ağaçlarda önemli zararlara neden olan palmiye kırmızı böceği ile mücadele konusunda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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