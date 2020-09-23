Yenişehir'de pedallar sıfır emisyon için çevrildi

Yenişehir Belediyesince, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde sıfır emisyona dikkat çekmek ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek için Mersin Bisiklet Derneği ile bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Mersin Bisiklet Derneği üyeleri Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasından Kushimoto Sokağına kadar Bisiklet Korteji düzenledi. Daha sonra Kushimoto Sokağı trafiğe kapatılarak, bisiklet etkinliği ve çeşitli dans gösterileri yapıldı. Çevredeki vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinliklerde korona virüs önlemleri de titizlikle alındı. Yenişehir Belediyesi bu yıl, 'herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' temalı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında plates, zumba dans gösterisi, yoga seansı, toplu çevre temizliği ve sabah yürüyüşü etkinliklerini gerçekleştirdi. Ayrıca çocuklara yönelik doğa ve ekoloji konulu 'Masal Gezginleri' interaktif gösterisi de yapıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “2019'da olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik. Sürdürülebilir hareketlilik ile daha yeşil bir dünya ve daha sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik edilebilir ve yaygınlaştırabiliriz. Bugünkü etkinliğimizle asıl hedefimiz de buydu sıfır emisyonlu ulaşım araçları daha temiz bir çevre anlamına geliyor” dedi.