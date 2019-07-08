Yenişehir'de stratejik plan hazırlanıyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 5 yıllık stratejik planı oluşturmak amacıyla 32 mahallede toplantı gerçekleştirdi. Mahallelerde talebi olan vatandaşlar tek tek dilenirken, muhtarlıklara sandıklar kuruldu. Önümüzdeki dönemde de uzmanlarla yapılacak çalıştayın ardından elde edilen verilerle stratejik plan hazırlanacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve belediye başkan yardımcılarının katılımıyla, ilçeye bağlı 32 mahallede toplantılar yapıldı. Her mahallede vatandaşlara 5'er dakika söz verilerek, talepleri dinlendi. Toplamda 5 bin 70 talep not alınırken, vatandaşların yüzde 18'i ulaşım, yüzde 13'ü çevre temizliği, yüzde 13'ü park ve yeşil alan, yüzde 9'u ekonomik sorunlar, yüzde 8'i sosyal hizmetler, yüzde 4'ü güvenlik, yüzde 4'ü sosyal tesisler, yüzde 5'ide spor tesisleriyle ilgili taleplerini dile getirdi. Başkan Özyiğit'te Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıyla, stratejik planla ilgili bilgiler verdi. Özyiğit, seçim öncesinde hiçbir şeyi bir oy daha fazla almak için vatandaşa söylemediklerini dile getirdi. Yapabilecekleri, yapmayı istedikleri ve yapmayı düşündükleri işleri vatandaşlara aktardıklarını kaydeden Özyiğit, "Şimdide onları gerçekleştirmek için buradayız. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Yeni bir dönem başlamıştı. Yaptığımız stratejik plan biliyorsunuz yasal bir zorunluluktur ancak bunu şekil şartını yerine getirmekten ibaret olmaktan çıkarıp, halkla birlikte gerçekleştirirsek, halkın önceliklerini alıp ona göre üretimler yaparsak herhalde halkın memnuniyetini daha üst seviyeye taşırız. Biz 32 mahallede 32 toplantıyı gerçekleştirdik. İnsanlarımız bu toplantılarda söz alarak, konuştu. Onların görüşlerinden faydalandık. Onları tek tek inceledik. Onları 5 ana başlıkta biriktirdik ve o 5 ana başlıkta da ayın 11'inde yine Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde çalıştaylar yapacağız. Dolayısıyla bu ana başlıkta insanların görüşlerine başvurarak biz kentte neyi, nasıl yapmalıyız, artık uzmanlara soracağız. Uzmanlara sorduktan sonrada önümüzdeki süreç raporlama ve son şeklini verip o stratejik planı meclisimizin önüne getireceğiz. Önümüzdeki 5 yılda imkanlarımız elverdiği oranda onları yerine getireceğiz" diye konuştu.

Vatandaşların taleplerine bakıldığında çok fazla birşey istemediğini söyleyen Özyiğit, "İşte ulaşım sorunumu çöz diyor. Tabi burada aldığımız herşey illa da Yenişehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında ve çözmesi gereken konular içinde değil ama Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yapacağımız çalışmalarla bu sorunların tamamını çözeceğimizi düşünüyoruz. Burada bize gelen bütün taleplerin çözümü inşallah 5 yılın sonunda gerçekleşecek. Tabi vatandaş güncel sorunundan ileriye bakan, ileri de olması gereken vizyonel işleri atlamış olabilir ama bunu uzmanlar atlamayacak diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra bizimde verdiğimiz sözler var. Demiştik Yenişehir kültürün, sanatın başkenti olacak. Bugün içinde bulunduğumuz Kültür Merkezi gerçekten Türkiye'de sayılı kültür merkezleri arasındadır. Dolayısıyla kültür, sanat alanında üretimi artıracağız. Eğitim de bazı çalışmalar yapmak zorundayız. Son liselere giriş sınavında Mersin, 81 il arasında 57. sırada olması hepimizin sorumluluğu diye düşünüyorum. Yenişehir'in sorumluluğu burada biraz daha fazla. Çünkü Mersin'deki 2 tane üniversite ile birçok eğitim, öğretim kurumu bizim ilçemizde bulunuyor. Biz Yenişehir'de eğitim alanında da çok özel işler yapma zorunluluğunuz var. Erken çocukluk eğitimi başta olmak üzere çalışmalara başlayacağız. Stratejik plan gerçekleştiğinde inşallah verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özyiğit, gazetecilerin sorularını yanıtladı.