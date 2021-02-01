Yenişehir'de yıkılacak binadan 20 ton asbestli malzeme söküldü

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yıkılması planlanan bir binada kansere neden olabilen ‘asbestli malzeme' söküm işlemleri tamamlandı. Asbestli olduğu laboratuvar incelemelerinde belirlenen 20 ton malzeme prosedürlere uygun bir şekilde söküldükten sonra paketlenerek, bertaraf edilmek üzere lisanslı araçla Ankara'ya gönderildi.

Yenişehir Belediyesinin yıkılacak binalar için asbest güvenli raporu istemesiyle yapılan analizlerde binanın yapımında asbestli malzeme kullanıldığı tespit edilmişti. Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akkent Mahallesinde yıllardır atıl durumda olan ve yıkılması planlanan bir binada asbestli madde kontrolü yapılmış ve binanın farklı yerlerinden alınan 50 numunenin 19'unda asbest maddesine rastlanmıştı.

“Bu uygulamaya devam edeceğiz”

Uzman ekipler tarafından yapılan asbest söküm işlemlerini ve tüm süreci yakından takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, havada asbestin olup olmadığını belirlemek için ölçümler de yapılan alanda incelemelerde bulundu. Asbestin kanserojen bir madde olduğunu ve Türkiye'de 2010 yılında kullanımının yasaklandığını ifade eden Özyiğit, “Eski ve yıkımı planlanan bir binada asbest kontrolü sonucu alınan 50 numuneden 19'unda asbeste rastlanması ile birlikte asbestli bina yıkım kuralları uygulandı. Buradaki asbestli malzeme çevreye yayılmadan toplandı ve özel olarak imha edilmesi için Ankara'daki tesise göndereceğiz. Bu tür uygulamalara çevre ve insan sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

“Asbest tehlikesine geçit vermeyeceğiz”

Kentsel dönüşüm alanlarına da dikkat çeken Özyiğit, “Eğriçam Mahallemizde planladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarında da bu uygulamayı yapacağız. Özellikle kentsel dönüşüm alanlarında bu uygulama çok önemli. Çevreyi ve insan sağlığını korumak gibi bir görevimiz var ve bu görevi en hassas şekilde sonuna kadar yerine getireceğiz. Ülkemizde asbest kullanımı 2010 tarihinde yasaklandı ve buna özen gösterilmesinin altı çizildi. Çünkü asbest kanserojen bir madde ve bunun insan sağlığına verdiği zararların büyüklüğünü biliyoruz. Bu süreçte asbestli malzemenin kullanımı ve asbestli malzeme bulunan binalarda asbest tehlikesine geçit vermeyeceğiz. Yapacağımız tüm çalışmalarda bu konuda hassas olacağız. Bu alanda 20 ton asbestli malzeme toplandı ve bu çalışmalar yapılırken ortamda asbestin olup olmadığını tespit etmek için hava ölçüm cihazlarıyla ölçüm yapıldı. İnsan sağlığına vereceği ve türlü oluşumun karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.