Yenişehirde yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Müftü Deresi ve Millet Bahçesi arasında kalan bölgede yapım ve yenileme çalışmaları devam eden bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kente yeşil alanlar kazandırmak ve bisiklet yolları gibi sağlıklı hareketliliği sağlamak amacıyla hareket eden Özyiğit, dere ıslahı ve köprü yapımı çalışmaları sona erdiğinde yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamlayarak, vatandaşların kullanımına açacaklarını söyledi.

Pirireis Mahallesinde bulunan alanda yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özyiğit, “Millet Bahçesi ile Müftü Deresi arasında kalan alanlar Yenişehir Belediyesine ait. Burada biz de bir yenileme çalışması yapıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir çalışma oluyor, bittiğinde burası yürüyüş ve bisiklet yolu olacak. Tüm bölgede yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz, burada seyirlik oturma mekanları yapıyoruz. Yenişehir ve Mersin halkının nefes alacağı güzel bir alan olacak” dedi.