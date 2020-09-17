Yenişehir'de zumba dans gösterisi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2020 yılı teması 'Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' olarak belirlendi. Yenişehir Belediyesi de bu kapsamda çevreci ve sürdürülebilir hareketliliğe ve ulaşım çözümlerine dikkat çekmek için 7 günlük bir etkinlik programı hazırladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri korona virüs tedbirleri altında Forum AVM önünde yapılan zumba dans gösterisiyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterisine çevredeki vatandaşlar da sosyal mesafelerini koruyarak katıldı. Etkinliklerin ikinci gününde ise Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bulunan Kültür Parkta yoga seansı yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaşanılabilir bir dünya için ekolojik hareket biçimlerini desteklemek amacıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikler devam edecek

Yenişehir Belediyesi, sıfır emisyon için motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve ekolojik duyarlılık için de çeşitli etkinler düzenleyecek. Etkinlikler Pirireis Mahallesi'ndeki Piri Reis Parkında pilates seansı, World CleanUpDay / Dünya Temizlik Günü'nde Fuat Morel Mahallesi kanal boyu çevresinde belediye personeli ile toplu çevre temizlik etkinliği, belediye personeli ile Yenişehir sahili boyunca Özgecan Barış Meydanından Marina'ya kadar sosyal mesafeli sağlık yürüyüşü ve Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklar için Doğa ve Ekoloji konulu 'Masal Gezginleri' interaktif gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin son günü olan 22 Eylül'de ise Mersin Bisiklet Derneği ile birlikte Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasından Kushimoto Sokağına kadar bisiklet korteji düzenlenecek.

Daha sonra Kushimoto Sokağı trafiğe kapatılarak, bisiklet etkinliği ve çeşitli dans gösterileri yapılacak. 22 Eylül World Car FreeDay/Dünya Otomobilsiz Yaşam Gününde karbon emisyon seviyesinin düşürülmesine dikkat çekmek amacıyla Yenişehir Belediyesi çalışanlarının işe yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma ve servis kullanarak gelmesi sağlanacak.