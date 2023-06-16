Yenişehir'den pedal çeviren bisikletliler KKTC turunu tamamladı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Mersin Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen '5. Geleneksel KKTC Bisiklet Turu' sona erdi.

Mersin Bisiklet Derneği 5. Geleneksel KKTC Bisiklet Tur çerçevesinde Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 32 bisikletli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 350 kilometre bisiklet sürdü. Yenişehir'den pedal çeviren bisikletliler, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Erenköy - Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mehmetçik - Büyükkonak Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu'yu da ziyaret etti.

MEBİSDER Başkanı Süleyman Uygun, Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı'ya Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tarafından gönderilen ve içerisinde Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında üretilen ürünleri hediye etti. Başkan Hamit Bakırcı, hediyelerinden dolayı Özyiğit'e teşekkür etti.

“10. Uluslararası Bisiklet Festivali'ni de Yenişehir Belediyemizin desteğiyle düzenleyeceğiz.”

MERBİSDER Süleyman Uygun, bu yıl 5.'si gerçekleştirilen bisiklet turu kapsamında KKTC'yi bir uçtan diğer uca gezdiklerini belirterek, "Çok güzel ve keyifli bir deneyim oldu. Mersin Bisiklet Derneği olarak bu yıl ayrıca 10. Uluslararası Bisiklet Festivali'ni de Yenişehir Belediyemizin desteğiyle düzenleyeceğiz. Bisikletlileri yine Mersin'de bir araya getireceğiz, kentimizi gezeceğiz. Başkanımız Abdullah Özyiğit'e bizi desteklediği için teşekkür ediyorum" dedi.