Yerel sanatçıların tiyatro oyunları dijital platformda izleyiciyle buluşacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Mersin Özel Tiyatrolar Festivali' kapsamında, Mersin'de faaliyet gösteren yerel tiyatro topluluklarının oyunlarını dijital platformda seyircilerle buluşturacak. Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı oyun sergileyecek 3 yerel tiyatro topluluğundan toplam 16 sanat emekçisine destek verecek.

Kültüre ve sanata büyük önem veren ve bu alanda birbirinden farklı pek çok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi sayesinde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü pandemi gölgesinde kalmayacak. Sanatseverler salonları doldurup alkışlarını tiyatro sanatçılarına ilk elden duyuramasalar da dijital platform aracılığıyla bu özlemleri giderilmiş olacak. Çekimleri tamamlanan oyunlar 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarında canlı olarak izleyicisiyle buluşturulacak. Pandemi nedeniyle bir yıla yakın bir süredir sahneden ve izleyicilerinden uzak kalan tiyatro sanatçıları, perdelerini bu kez dijital ortamda açacak.

Bugün ‘Tarsus Şehir Tiyatrosu tarafından Muzaffer İzgü'nün yazıp, Tayfun Bağcı'nın yönettiği ‘Duvar' oyunu izleyenleriyle buluşturulacak. 28 Mart Pazar günü de ‘Duvarsız Sanat Tiyatrosu' tarafından Ahmet Telli'nin yazıp, Ahmet Gedik'in yönettiği ‘Soluk Soluğa' adlı oyun sahnelenecek. 29 Mart Pazartesi günü ise ‘Tiyatro Körebe' tarafından Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yazıp, Murat Haznedar'ın yönettiği ‘Ayıp Ettik' adlı oyun sahnelenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sayede, 3 yerel tiyatro topluluğundan toplam 16 sanat emekçisine destek olmuş olacak.

“Bu süreçte bir nefestir bizim için oyun oynamak”

Silifke'de kurulan Duvarsız Sanat Tiyatrosu kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Gedik, Soluk Soluğa oyununu Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeniden izleyici ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gedik, “Bu oyunu bir kez daha sahnelemekten dolayı mutluyuz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu dijital tiyatro festivali kapsamı içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Bu süreçte bir nefestir bizim için bu oyunu oynamak” dedi.

Duvarsız Sanat Tiyatrosundan Zehra Uyulgan da salgın nedeniyle oldukça zor günler geçirdikleri dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, “Gerçekten şu an çok mutluyuz. Oyunumuzu yedinci kez sahneliyoruz” diye konuştu.

“Büyükşehir, özel tiyatroları unutmayan bir belediye”

Tarsus Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Bağcı ise “Büyükşehir Belediyesinin özel tiyatrolara destek olarak sunduğu dijital tiyatro festivalinde Duvar oyununu oynadık. Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum. Özel tiyatroları gerçekten unutmayan bir belediye. Darısı bütün belediyelerin başına” ifadelerini kullandı.

Murat Haznedar, “Pandemi döneminde seyircimizle aramıza giren mesafeyi Belediye Başkanımızla aşıyoruz” diye konuşurken, Tiyatro Körebe'de oyuncu olan Alp Gökmener de pandemi döneminde uzak kaldıkları seyirci ile buluşmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Tiyatro Körebe'nin yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu Umay Haznedar, “Seyircisiz oynamak çok sıkıcı ve zordu. Keşke bir an önce seyircimize kavuşabilsek” ifadelerine yer verdi.