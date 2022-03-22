Yerli mısır Çukurova'da yeniden toprakla buluştu

Tarsus Belediyesi, Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından ortaya konan tarımsal yeniliklerin çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına proje ortağı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte Verimli Mahallesi'nde 5 dönümlük alana yerli tohum mısır çeşidi olan 'kale' tohumlarının ekimini sağladı. Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, ziraat mühendisi Mehmet Özer, müdürlük görevlileri ile yörenin çiftçisi Murat Pehlivan'a teslim edilen yerli tohum mısır çeşidi olan 'kale' tohumları toprakla buluşturuldu.

“Yerli tohumda verim yüksek, talep yoğun, çiftçi memnun"

Yerli ve milli tarımı teşvik etmek amacıyla başlattıkları yerli tohum atağının yaygınlaşarak başarıyı yakaladığını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Yerli tohumda verim yüksek, çiftçiler memnun bu da yerli üretimin yayılması açısından başarıyla ilerlediğimizi gösteriyor. Bu kapsamda yerli tohumların yayılış ve talep hızına baktığımızda çiftçilerimiz arasında yerli tohuma taleplerin arttığını söyleyebiliriz. Yerli tohum için yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamında da çiftçimize toprak analizinden tutun da yerli tohumların hasat dönemine kadar olan takip ve bakımını da yapıyoruz. Bu süreçte bitki hastalıklarıyla mücadele de dahil çiftçilerimiz için belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman için hazırız” dedi.

Tarlasına 'kale' mısır tohumlarını eken çiftçi Murat Pehlivan ise "Başkan Bozdoğan'a yerli tohumlara verdiği önemden ötürü teşekkür ederek, bu çalışmanın gelişip genişlemesiyle birlikte dışarıya bağımlılığımızı azaltır. Kendi tohumumuzu üretmek daha güzel, en verimli şekilde hasadımızı yapmayı umut ediyoruz. Belediyemizin böyle bir projede yer alıp bizi desteklemesi bizleri memnun etti” diye konuştu.