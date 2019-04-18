Yeşilboğaz: "Adil bir kent istiyoruz"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin merkez ve ilçelerinin her anlamda eşit bir şekilde kalkınmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Gerek hizmet anlamında, gerekse sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda adil bir kent istiyoruz" dedi.

Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, kentin her ilçesinin ayrı bir değere, ayrı bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, “Her ilçemiz ayrı bir yatırım merkezi olmalı. Merkez, ilçeler ve mahalleler arasındaki dengesizlikler giderilmelidir. Gerek hizmet anlamında, gerekse sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda adil bir kent istiyoruz ve bunu gerçekleştirmek mümkün. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, kendi içlerinde hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmadan el ele vererek, Mersin Barosu başta olmak üzere kurumların, odaların ve sivil toplum örgütlerinin de desteğini alarak bu gerçekleştirebilir. Mersin merkez ve ilçelerinin her anlamda eşit bir şekilde kalkınmaya ihtiyacı var. Toplumsal kalkınmanın sağlanması için Mersin Barosu olarak destek vermeye, ortak projelerde yer almaya hazırız” diye konuştu.

"Eşitlik anlayışını benimsiyoruz"

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise kentin kalkınmasına katkı sağlayacak yenilikçi, sosyal ve ekonomik projeleri hayata geçirmenin hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, “İnsan ayrımı yapmamayı, eşitlik anlayışını benimseyerek Mersin merkeze, ilçelerimize ve mahallerimize eşit hizmet sunacağız. Kentin kalkınması için, sosyal ve kültürel gelişiminin sağlanması için ilçe belediyeleriyle, kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine önem veriyoruz. Toplumsal bilinçlenmede önemli bir kurum olan Mersin Barosu ile ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.