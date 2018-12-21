Yeşilboğaz: "Adli yardım sağlayan avukatların donanımı artırılıyor"

Mersin Bağımsız Kadın Derneği Başkanı Ayla Erciyes ve Başkan Yardımcısı Leyla Aykın, Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, konuşan Erciyes, adli yardımdan faydalanan kişilere ayrıcalık tanınmasını, bu kapsamda adli yardımda yargılama giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiğini ve bu konuda Mersin Barosu'ndan destek istediklerini söyledi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile kadın hakları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ortak çalışmalarda yer almak istediklerini söyleyen Erciyes, "Mersin Barosu, kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele eden öncü ve güven verici bir kurumdur. Kadın Hakları Merkezi'nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz" dedi.

"İhtiyacı olan herkese adli yardımda bulunmaya çalışıyoruz"

Yeşilboğaz ise, adalete erişimde adli yardım bürolarının önemli olduğunu belirterek, "Adli yardım kurumu, adil yargılanma hakkının güvencesi olup, bireylerin hak arama özgürlüğünde eşitlik yaratmayı amaçlamıştır. Avukatlık Kanunu'nun 176. maddesine göre, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayan kişilere, bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanması anlamına gelen adli yardım hizmeti yapılıyor. Biz Mersin Barosu olarak ihtiyacı olan herkese adli yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Mersin Barosu olarak, dezavantajlı gruplara adli yardım sağlayan avukatlarımızın donanımını artırmak için farklı bir uygulama başlattık. Temel hak ve insan özgürlükleri, çocuk adalet sitemi, kadın hakları, çocuk hakları konularında vermiş olduğumuz eğitimlere katılıp sertifika alan meslektaşlarımızı adli yardımda görevlendireceğiz. Dezavantajlı gruplara sunulan hukuki yardımla ilgili olarak, CMK'da görevlendirilen avukatlarımızın verdiği avukatlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İşbirliği ve ortak çalışmalar yapmaya önem veriyoruz"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kadın haklarına yönelik etkin çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Yeşilboğaz, "Hukuki hakları ve bu konuda nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kadınlarımıza yönelik yasal haklar eğitimleri veriyoruz. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadına yönelik şiddeti önlemek, aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek vermek için kapsamlı eğitimler düzenlemek, gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için mücadele etmek gibi önemli çalışmalara öncülük ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken çeşitli STK'lar ve yerel yönetimlerle dayanışma içinde, işbirliği ve ortak çalışmalar yapmaya önem veriyoruz" şeklinde konuştu.