Yeşilboğaz: "Ağaç katliamını yapanın tek kişi olmadığını hepimiz biliyorduk"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Eski Mezitli'de geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşanan ağaç katliamına ilişkin 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapanın bir kişi olmadığını hepimiz biliyorduk. Burada önemli olan kamuca sıkı takip ve duyarlı vatandaşların suçu bildirmiş olmalarıdır" dedi.

Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mezitli orman alanında daha önce yapılan ağaç katliamına ilişkin yaptıkları girişimler neticesinde ilgili şahsın tutuklandığını hatırlatarak, "Kamuoyunun da çok ciddi bir baskısı takibi vardı. İlgili yerlerle görüşmemiz neticesinde, bu işin üzerine gidileceği, faillerinin mutlaka cezalandırılacağı ve elimizden giden orman arazisinin tekrar orman vasfına kavuşturulacağı söylenmişti. Ancak daha sonra mahkeme tarafından tutuklu şahıs, tek başına bu işi yapması mümkün olmadığını iddia etmemize rağmen, tek kişi olduğunu iddia eden şahıs bir anda serbest bırakılmış, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Bu konuda da kamuoyunda tepkimizi göstermiştik. Bizi sevindiren gerek baro olarak, gerekse çevre örgütlerin ve duyarlı vatandaşlarımızın bu işin takibi neticesinde iki şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlamıştır. Burada önemli olan, olayın kamuca sıkı takibi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile suçu bildirmeleridir" ifadelerini kullandı.

"Yapanın bir kişi olmadığını hepimiz biliyoruz"

Ağaç katliamına ilişkin 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını hatırlatan Yeşilboğaz, "Bu çevre bizim, bu doğa bizim. Bizim olduğu kadar yarınki nesillerimizin. Bu hukuksuz eylemi gerçekleştirenleri, herkesin kamu birimlerine mutlaka bildirmesi ve hak ettiği cezayı mutlaka almasını sağlaması gerekiyor. Önümüzde şu an iki tane sorgu ifadesi var. Sorgu ifadelerinde şüphelilerden bir tanesinin tutuklandığını gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Diğer şahıs hakkında dava açılacaktır ama adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Bunların bir iki kişi olmadığını hepimiz biliyoruz. Toplum olarak, çevreye duyarlı vatandaşlar ve kurumlar olarak mutlaka bu işin üzerine gitmemiz gerekiyor. Yapanın yanına kar kalmadığı bir adalet sistemini hep birlikte gerçekleştirelim” diye konuştu.

Eski Mezitli Mahallesi'nde 22 Kasım 2019 tarihinde, 74 dönümlük hazine arazisindeki bin 511 kızılçam ağacı bir gecede kesilmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan M.Ş. sevk edildiği mahkemece tutuklanmış, ancak hakkında açılan davanın ilk duruşmasında 'adli kontrol' kapsamında tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan şüpheli, olayı tek başına gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.