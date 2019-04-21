Yeşilboğaz: "Akdeniz'de insanca yaşam koşulları oluşturulmalı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaretinde, son yıllarda yoğun göç alan Mersin'in, özellikle Suriye savaşından sonra nüfusu hızla artan şehirlerin başında geldiğini belirterek, "Akdeniz ilçesi, nüfus bakımında yoğun ve merkezde olması sebebiyle Mersin'in kalbi konumundadır. Günlük yaşamın bu kadar hareketli olduğu bir ilçe olan Akdeniz, hizmetten mahrum kalan bir bölgedir. Özellikle altyapı yetersizliği, ekonomi, hava kirliliği, görüntü kirliği, Akdeniz ilçesinin en önemli sorunlardır. Akdeniz'de insan odaklı projeler yapılmalı, insanca yaşama koşulları oluşturulmalıdır. İlçenin sorunları mercek altına alınıp, sorunlara köklü çözümler üretilmelidir. Halka hizmet siyaset üstü olmalıdır. Bu nedenle bütün ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi el birliğiyle, ortak akılla hareket etmelidir" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise hizmet için göreve geldiklerini belirterek, “Akdeniz ilçesini cazibe merkezi yapacak projeleri hayata geçireceğiz. Gücüne ve başarısına inandığımız Mersin Barosu'nun, toplumsal projelerimizin içerisinde yer almasından mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Yeşilboğaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaretinde ise en önemli yatırımın, insana yapılan yatırım olduğuna vurgulayarak, Türkiye'nin en kozmopolit şehri olan Mersin'de, çağdaş bir toplumun gereği olan sosyal bütünleşmenin önemli bir sorun olduğunu söyledi.