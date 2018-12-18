Yeşilboğaz: "Asli unsurunuz hak mücadelesi vermenizdir"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, staja başlayacak olan avukatlarla bir araya gelerek, "Adalet sisteminin gelişmesinde avukatların rolü çok büyüktür. Avukatlık mesleği para için yapılabilecek bir meslek değil. Asli unsur para değildir. Asli unsurunuz hak mücadelesi vermenizdir" dedi.

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan Vacide Avcı, Mustafa Serkan Kocaoğlu ve Simge Nur Ekici, Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Yeşilboğaz, Baro Sekreteri Adnan Günbay ve baro yönetim kurulu üyeleri, stajyer avukatlara mesleki tavsiyelerde bulundular.

"Avukatlık para için yapılabilecek bir meslek değil"

Hukukçuluğun bir yaşam tarzı olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Adalet sisteminin gelişmesinde avukatların rolü çok büyüktür. Türkiye'nin demokratikleşmesinde, adalet sisteminin daha da gerçekçi kılınması için en önemli görev avukatlara düşüyor. Kürsünün ne tarafında olursanız olun, hukukçu duruşunuzdan, bağımsızlığınızdan bir şey kaybetmeyin. Avukatlık mesleği para için yapılabilecek bir meslek değil. Asli unsur para değildir. Asli unsurunuz hak mücadelesi vermenizdir” diye konuşu.