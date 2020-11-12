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Yeşilboğaz, avukatlık unvanını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, vatandaşları sahte avukatlara ve dolandırıcılara karşı uyararak, "Sahte iddaa konularından bir avukat asla sürece dahil olmaz, para istemez, teminat vermez.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, vatandaşları sahte avukatlara ve dolandırıcılara karşı uyararak, "Sahte iddaa konularından bir avukat asla sürece dahil olmaz, para istemez, teminat vermez. Bu tür taleplere itibar etmeyin, dolandırıcılara prim vermeyin” dedi.


Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin merkezli birçok ilde yapılan operasyon sonucu yasa dışı bahis çetesi olarak nitelendirilen ve vatandaşları dolandıran büyük bir çetenin gözaltına alındığını hatırlatarak, "Bu şüphelilerden 16 tanesi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştır. Bu çetenin faaliyetlerine baktığınız zaman gerçekten vatandaşlarımızın çok mağdur edildiğini, birçok vatandaşımızın tüm parasının alındığını ve dolandırıldığını görmekteyiz. Bu çete bir meslektaşımızın kimliğini kullanarak kendilerine resmi bir statü vererek, kendilerinin yapmış oldukları dolandırıcılık olaylarını meşru hale getirmeye çalışmıştır” diye konuştu.


Vatandaşlara bu tür olaylara karşı uyarıda bulunan Yeşilboğaz, şöyle devam etti; "Bu çete, 'bahis kazandınız, masrafı ve vergiyi gönderdiğiniz takdirde, kazandığınız para sizin hesabınıza transfer edilecektir' diyerek vatandaşlarımızı dolandırıyorlar. Vatandaşlarımız asla böyle bir para gönderimi yapmasınlar. Bu tür olaylarda dolandırıcılara prim vermesinler. Bu tür organizasyonlarda hiçbir avukat kesinlikle görev yapmaz, sürece dahil olmaz, sizi arayıp teminat vermez, para talep etmez. Bunlara itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Bu süreçte bir meslektaşımız çok ciddi zararlar gördü. Kimliği kullanılarak birçok yerde hakkında dava açıldı. Biz meslektaşımızın yanındayız. Bu çetenin işlemiş olduğu suçlarının cezasını çekmesi için meslektaşımızla birlikte dosyaya müdahil olacağız. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve uyarmak bizim kamu görevimiz. Vatandaşlarımız sanal dünyadaki bu tür olaylara asla tevessül etmesinler."

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