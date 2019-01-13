Yeşilboğaz, Baro Başkanları Toplantısına katıldı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 37. Baro Başkanları Toplantısına katıldı.

74 ilin baro başkanının katılımıyla TBB Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda güncel konular, yargıdaki sorunlar, avukatlık mesleğinin sorunları ve geleceği hakkında görüşmeler yapıldı. Toplantıda, son yıllarda ülkede artan hukuk fakültesi sayısının ve hukuk fakültesi mezunlarının, hukuk mesleğine ciddi zararlar verdiği, bunun mutlaka kısıtlanması gerektiği belirtilerek, avukatlık mesleğine giriş sınavı getirilmesi konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşıldığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca arzuhalciler, hasar danışmanlık şirketi adı altında yasadışı şekilde avukatların görev alanlarında faaliyet göstererek, vatandaşlara ve avukatlara maddi-manevi zarar veren organizasyonlara karşı hukuki mücadele yolları belirlendi ve güç birliği yapılarak mücadele edilmesine kararı alındı.

Toplantıyı değerlendiren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, her geçen gün çığ gibi büyüyen avukatlık mesleğindeki ve yargıdaki sorunların çözüme kavuşması için baroların bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, "Baroların en önemli görevlerinden birisi temel insan hak ve özgürlüklerini korumak, mesleki sorunları çözüme kavuşturmaktır. Bu konularda baroların daha aktif rol alması, el ele verip mücadele etmesi gerekmektedir. Ayrıca UYAP'ta sorgunun ücretsiz olması ve sistemi kötüye kullanan kişilerin tespit edilerek onlara işlem yapılması gerekmektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile işbirliği yapılarak baroların adli yardım görevlendirmelerinde daha fazla etkin olması sağlanmalıdır” dedi.