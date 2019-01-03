Yeşilboğaz: "Barolar temel hak ve özgürlüklerimizin teminatıdır"

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti. Mesleki sorunların görüşüldüğü ziyarette konuşan Yeşilboğaz, “Bireyin temel hak ve özgürlükleri, ancak bağımsız bir yargı ve barolar ile güvence altına alınabilir. Barolar ve bağımsız yargı, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatıdır. Hakları ihlal edilen meslektaşlarımız için siyasi görüşlerine ve mezheplerine bakılmaksızın, tüm barolar ve avukatlar birlikte mücadele etmek zorundadır. Barolar, asli görevi olan avukatlık hak ve yetkilerini layıkıyla savunmalı, avukat hak ve yetkilerinin geliştirilmesi için yasama, yürütme ve yargı organları çerçevesinde gerekli etkin mücadeleyi yapmalıdır” dedi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz ayrıca, mesleki sorunlara karşı mücadelede eden, meslektaşlarının haklarını her daim koruyan ve arayan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı'yı tebrik etti. Şarklı ise mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Yeşilboğaz'a yeni görevinde başarılar diledi.