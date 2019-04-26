Yeşilboğaz: "Cinsel istismar meşrulaştırılmasın"

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına müdahil oldu.

Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi ve Tarsus ilçe temsilcisi Cihan Öktem, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen, merkez üyesi Tülay Sevgi Can ile Türkan Özüm Öz'ün müdahil olduğu duruşmada, tecavüz faili imam M.D.'ye, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verildi, ancak mahkeme, duruşmaya katılmayan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanık hakkında, hükümle birlikte tutuklama kararı verilmedi, 5 yıldan fazla ceza verildiği için dosya, istinaf mahkemesine gidecek.

Cinsel istismar davasında bir kez daha alınan tutuksuz yargılama kararına tepki gösteren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Çocuk istismarını önlemeye yönelik atılan adımların içinin ne kadar boş olduğunu görmekteyiz. Çocuğa istismarda bulunan kişinin tutuksuz yargılanması, hem ailenin ve toplumun vicdanını rahatsız etmiştir hem de toplumun adalete olan güvenini bir kez daha sarsmıştır. Cinsel istismarı meşrulaştıracak akıl almaz kararlarla, çocuklarımızın ve ailelerinin hayatını daha fazla karartmayın. Cinsel istismar meşrulaştırılmasın, çocuk istismarının üstü örtülmesin” dedi.