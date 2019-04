Yeşilboğaz: "Çocuğun üstün yararı ilkesi birincil öncelik olmalıdır"

Türkiye Barolar Birliği tarafından ‘Yargı kararlarında çocuk adaleti' konulu sempozyum düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Toplantı Salonunda düzenlenen, üç oturumda gerçekleşen sempozyumda katılımcılar, ‘Çocuğun cinsel istismar suçuna yönelik yargıtay içtihatlarının ve uygulamalarının tartışılması', ‘Medeni hukuk davalarında çocuğun katılım ve görüşünü ifade etme hakkı', ‘Çocuğun üstün yararı ilkesi karşısında erken evlilik olgusu' konularında bilgilendirildi.

Çocukların adaletli bir şekilde korumasını sağlamanın önemine vurgu yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Öncelikle çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince, çocuğun hakları üstün tutulmalı ve birincil öncelik olmalıdır. Çocuk her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve adil muamele görmeli, çocuğun kendi görüşlerini ifade etmesi ve bu görüşlere özen gösterilmesi hakkının daha da geliştirilmesi, her çocuğun istismar, sömürü ve şiddetten korunması, çocuğu koruma tedbirlerine riayet edilmesi, çocuk adaleti alanındaki her türlü politikada hukuka aykırılığın önlenmesi gerekmektedir. Hukuk sitemimizde temel amaç; çocukların cezalandırılması değil, topluma yeniden kazandırılması olmalıdır” dedi.