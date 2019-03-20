Yeşilboğaz: "Çocuk adalet sistemi acil olarak genişletilmeli"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Merkez binasının açılışı TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kent protokolü ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye'de her geçen gün daha da artan çocuk cinsel istismarının önüne geçmek için ortak mücadelenin önemine değinerek, yargılama sırasında çocuğun bir kez daha örselenmemesi ve mağdur edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Çocuk adalet sisteminin acil olarak genişletilmesi, çocuk istismarı davalarına bakan hâkim ve savcıların da bu eğitimleri alması gerekmektedir. Adli görüşme odalarının daha çok kullanılması ve sosyal hizmet görevlilerinin yargı ayağında daha etkin kılınması gerekmektedir. Biz Mersin Barosu olarak avukatlarımıza, çocuk adalet sistemi ile ilgili özel eğitimler veriyoruz. Yakın zamanda, bu tür vakalarda sadece bu eğitimleri almış avukatlarımız görevlendirilecektir" diye konuştu.

Yeşilboğaz, bu konuda başarılı çalışmalar yapan UCİM ile birlikte iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyleyerek, dernek binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Saadet Özkan ise “Başta Mersin Barosu olmak üzere, kentte bulunan sivil toplum kuruluşları ve Mersin halkının, çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda çok duyarlı olması sebebiyle, derneğimizin merkezi olarak Mersin'i seçtik. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza destek veren teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.