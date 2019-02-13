Yeşilboğaz: “Çocuk adalet sistemi ciddi bir değişimden geçmeli”

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'nin adalet sisteminin çocuklar için adil olmadığını ve ciddi bir değişimden geçmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından avukatlara yönelik ‘Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı düzenlendi. Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi'nde 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında verilen ‘Çocuk Adalet Sistemi' eğitimine, Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ece Kovan Demirtaş, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Burcu Düzen ve avukatlar katıldı.

Eğitim kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Mutlu, Emekli Çocuk Hakimi ve Avukat Özcan Güven, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu sunum yaptı. Eğitimin birinci gününde avukatlar, mağdur çocuk vakası, yarı yapılandırılmış vaka çalışması konularında bilgilendirildi. Ayrıca ÇİM ve AGO videoları izlenerek, soru-cevap şeklinde eğitime interaktif katılım sağlandı. Eğitimin ikinci gününde suça sürüklenen çocuk vakası, korunma ihtiyacı olan çocuk ve tedbirler konularında; eğitimin üçüncü gününde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihat programı sunumu ICC, pratik çalışmalar, pratik vaka grup sunumları ve genel değerlendirme yapıldı.

“Çocuk adalet sistemi ciddi bir değişimden geçmeli”

Eğitimle ilgili açıklama yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, avukatlara verilen çocuk adalet sistemi eğitiminin, meslektaşlarının gelişimine katkı sağlamak için önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'deki çocuk ceza adaleti sisteminin henüz gelişmediğine dikkat çeken Yeşilboğaz, “Türkiye'nin adalet sisteminin çocuklar için adil olmadığı ve ciddi bir değişimden geçmesi gerektiği net bir şekilde görülmektedir. Çocuk adalet sistemi ayrı bir adalet sistemidir ve yetişkinler için üretilen adalet sisteminin bir parçası olamaz. Çocuk adalet sistemi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarafından benimsenen, çocuk koruma sisteminin de bir parçası olmalıdır. Çocuğun adil yargılanma hakkı başta olmak üzere, çocuğun tüm haklarına ve haysiyetine saygı gösteren, koruyan bir adalet sistemi uygulanmalıdır” dedi.