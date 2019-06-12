Yeşilboğaz: "Çocuk işçiliği insanlığın utanç tablosudur"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuktan işçi olamayacağını belirterek, "Çocuk işçiliği hak çalmaktır. Çocuklarımızın haklarının, geleceğinin çalınmasına kimse ortak olmamalıdır, sessiz kalmamalıdır" dedi.

Yeşilboğaz, Mersin Barosu Çocuk Haklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem ve Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan ile birlikte 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

‘Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele' adlı bir günün varlığının, tüm insanlığın utancı olması ve bu utancın son bulması gerektiğine vurgu yapan Yeşilboğaz, "Çünkü çocuktan işçi olmaz. Çocuktan sadece çocuk olur. Günümüzde maalesef yaklaşık her 5 çocuktan birisinin, çalıştırılarak geleceği çalınmaktadır. Ekonomik krizle birlikte daha da artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı, aileleri çocuklarını çalıştırarak ev ekonomisine katkıda bulundurmak zorunda bırakmıştır. Çocuk işçiliğinin kangren haline gelmesinin önüne geçilememesinin bir diğer nedeni de sorumlulara yönelik cezasızlık politikasıdır. Çocuk işçiliği hak çalmaktır. Çocuklarımızın haklarının, geleceğinin çalınmasına kimse ortak olmamalıdır, sessiz kalmamalıdır. Çocuklarımıza yapılan hak ihlalleri, sadece belirli günlerde değil, sürekli gündeme getirilerek farkındalık oluşturulmalıdır. Çünkü farkına varmak, sorunların çözüme kavuşmasının ilk adımıdır” diye konuştu.

Mahçe İnanoğlu Deprem ise konuşmasında, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek için, 12 Haziran gününü, 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' olarak kabul ettiğini hatırlattı. Deprem, "Çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılması için uluslararası düzeyde sözleşmeler ve antlaşmalar imzalanmış, ulusal düzeyde de iç mevzuatın bu sözleşme ve antlaşmalara göre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. ILO'nun 1973 tarih ve 138 sayılı 'Asgari yaş sözleşmesi', çocuk işçiliğinin etkili biçimde ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 32. maddesi, 'Taraf devletler çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler' diyerek, çocuk işçiliğiyle bağlantılı olarak taraf devletlere uyması gereken daha özel yükümlülükleri belirlemiştir" ifadelerini kullandı.

Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, çocuk işçiliğinin Türkiye ve dünyanın yaşadığı acil çözüm bekleyen sorunlarından birisi olduğunu belirterek, “Bugün milyonlarca çocuk, çalıştığı için düşlerini yaşayamamakta, çocuk olma hakkını kullanamamakta, eğitim hakkında yararlanamamaktadır. Çocukların birere yetişkin gibi sırtlarında hayatın yüküyle değil de çocukça sevinçlerle ve coşkularla yaşamaları için üzerimize düşeni hemen şimdi yapmalıyız. Çocuklarımızın haklarına sahip çıkarak onları korumak, çalışmaları yerine okullarda eğitim almalarını sağlamak için herkesi göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri ve Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, ‘Çocuk işçiliği ile mücadele' konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.