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Yeşilboğaz: "Çocuklarınıza karne notu nedeniyle şiddet uygulamayın"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, velileri, karne notu düşük olan çocuklara fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamamaları konusunda uyardı.


Yeşilboğaz, 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla bir okula gerçekleştirdiği ziyarette, karne alan öğrencileri tebrik ederek, velilere, karne notu düşük olan çocuklara fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamamaları konusunda uyarıda bulundu.


Velilerin, çocuklarının karne notuna vereceği tepkilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Ailelerin, karne sonuçları iyi olmayan çocuklarına fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamaması çok önem verdiğimiz bir konudur. 15 günlük tatilde çocuklarımızın eksiklerini giderici, motivasyonunu arttırıcı yeni planlamalar yapılmasını öneriyorum. Her başarısızlık, bir sonraki başarıya yol göstericidir. Çocuklarımız ve velilerimiz, karne notlarının hayat için bir başarı göstergesi olmadığının bilincinde olmalıdırlar" dedi.

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