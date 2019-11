Yeşilboğaz: "Demokrasi içselleştirilirse kadınlar güçlenir"

Mersin Barosu, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla, ‘Kadına karşı şiddet ve çocuk istismarıyla mücadele' konulu seminer düzenledi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kadının cumhuriyet dönemi öncesinde baskı altında olduğunu ileri sürerek, “O dönemde kadının adı da yoktu, kadının kendisi de yoktu, kadının hakları da yoktu. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Medeni Kanun'un kabulü ile birlikte, kadınlar artık toplum hayatında çok daha fazla rol almaya, daha fazla görünür olmaya başladılar. Ancak ülkemizdeki demokratik yaşamın sürekli darbelerle kesintiye uğraması ve demokrasiyi içselleştirememiş belli bir kesimin baskıları nedeniyle, kadınlar toplum içerisindeki kendi etkin rollerini maalesef sahiplenemediler. Onlara bu haklar verilmedi. Demokrasi içselleştirilirse, kadınlar güçlenir. 21.yüzyılda artık hakların ortaya net bir şekilde çıkmaya başladığı, mücadelenin en üst safhaya çıkmaya başladığı bir dönem oldu. Kadınlar artık sokakta, işte, aile yaşamında her yerdeler. Sanatta, sporda, çalışma yaşamında çok başarılı rollere soyundular ve çok da başarılı oluyorlar" diye konuştu.

Bu durumun, erkek egemen zihniyetine sahip olan kesimi rahatsız ettiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Bir ego yarışına girildi, ego çatışmasına yöneldiler. Kadınların daha üstün olmasını kabullenemediler. Bu da maalesef aile içi şiddet dediğimiz, kadına şiddeti doğuran etkenlerin başında geldi. Doğumdan itibaren çocuklarımızı, erkek-kız diye kategorileştiriyoruz. Onlara istemediği kimliği vermeye çalışıyoruz. Toplum bilinci de bundan oluşuyor. Aile içinde başlayan cinsiyet ayrımcı yaklaşım ve baskıcı sistem, toplum içerisinde devam ettiği andan itibaren, toplumda artık kadına karşı şiddet meşru hale getirilmiş oluyor. Kadına şiddetle mücadeleyi her saniye, günün her anında yapmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi Mersin Barosu olarak her safhada vermeye devam ediyoruz. Kadın Hakları Merkezimiz çok aktif bir şekilde çalışıyor. Mersin Barosu, kadına şiddetin, çocuğa istismarın olduğu yerde, şiddeti uygulayanların karşısında olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Seminerde Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk, ‘Kadına karşı şiddet ve çocuk istismarıyla mücadelede ceza hukuku koruması', Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, ‘Cinsel saldırılara adli tıp yaklaşımı', Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Işık Tunçel ise ‘Kadın ve çocuk odaklı haberlerde, hukuk ve medya temsilinin toplum üzerindeki etkisi' konularında katılımcıları bilgilendirdi.