Yeşilboğaz: "Engelli yoktur, engel vardır"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, engelli haklarının, küresel bir çözüm platformunda ele alınması gerektiğini belirterek, "Engellilerin, engelsiz bir yaşam sürdürebilmelerinin önünde var olan toplumsal bariyerlerimizi kaldırmak zorundayız. Engelli yoktur, engel vardır” dedi.

Yeşilboğaz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların, hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin temel bir insan hakkı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin, BM Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 2007 yılında imza attığını, 2009'da da sözleşmenin Bakanlar Kurulu'nda onaylandığını hatırlatan Yeşilboğaz, "Engellilerin, engelsiz bir yaşam sürdürebilmelerinin önünde toplumsal bariyerlerimiz var. Bu bariyerlerimizi kaldırmak zorundayız. Engelli bireyin önündeki engeller, onların hayat kalitesini yükseltme isteğini yok ediyor ve zorluklar aile ile birlikte yaşanıyor. Hayatın neredeyse her alanından kendilerini soyutlamak zorunda kalan engellilerin, kişilik, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik hakları hususunda yasalarda yer alan hükümlerin uygulanması, onlara uygun çevre ve fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, tedavi, özel eğitim, sağlık, istihdam ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, çağdaş yaşamın gereğidir. Engelli bireylerin topluma kazandırılması, insan haklarının eşit ölçüde sağlanması, temel hak ve özgürlüklerine kavuşması, engellilerin sosyal hayata katılmasını sağlayabilecek politikalar üretilmesi, kurum, kuruluşların ve sivil toplum öğütlerinin yerelde ortak çalışmaları, farkındalık oluşturmaları ile mümkündür" diye konuştu.

Engelli haklarının, küresel bir çözüm platformunda ele alınması gerektiğine dikkat çeken Yeşilboğaz, "Çünkü engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece kendilerinin ve ailelerinin değil, toplumun, bütün insanların sorunudur. Engelli yoktur, engeller vardır. Engelsiz bir yaşam sağlamak herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.