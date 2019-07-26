Yeşilboğaz: "Farklılıklarımız, çatışmaların zemini olmamalıdır"

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, Müftü Kondi'ye Mersin'e vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Demokrasinin temel şartlarından birisinin, farklılıklara saygı göstermek olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Farklılıklarımız, birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Farklılıklarımız, çatışmaların zemini olmamalıdır. Çünkü her birey sahip olduğu farklılıklarıyla toplumu geliştiren bir unsurdur. Toplumsal sorunlar karşısında bireyleri dirençli kılan, toplumsal dayanışma ve birlik ruhudur. Bu nedenle farklılıklarımız, çatışmaların zemini olmamalıdır” dedi.

Müftü Kondi ise Müftülük olarak yürütmekte oldukları çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planladıkları faaliyetler hakkında bilgiler vererek, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hizmet vermeye önem verdiklerini söyledi. Kondi, Yeşilboğaz'ı ve yönetim kurulunu, hak ihlallerine ve toplumsal sorunlara karşı yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.