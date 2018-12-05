Yeşilboğaz: "Hala kadını ekonomik ve sosyal hayatta yok sayan ülkeler var"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü ve kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yılını yayımladıkları mesajla kutladı.

Yeşilboğaz, günümüzde hala kadını ekonomik ve sosyal hayatta yok sayan ülkeler bulunduğunu belirterek, "Ne kadar şanslıyız ki, Atatürk gibi bir öndere sahibiz. 5 Aralık 1934'de en önemli Atatürk devrimlerinden birisi gerçekleşmiş, kadınlar erkeklerle eşit şekilde milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınlara birçok Avrupa ülkesinden daha önce bu demokratik hakkın verilmesini sağlamıştır. Özellikle 4 Nisan 1926'da yürürlüğe giren, kadın ile erkek arasında eşitlik temeline dayanan 'Medeni Kanun' ile kadınlarımız, birçok siyasi, sosyal ve yasal hakka sahip olmuş, toplumsal alanda daha çok rol üstlenmiş, 'Aile Hukuku'nda ciddi değişikler yapılmış, erkeğin üstünlüğüne dayanan düzene son verilmiştir" dedi.

"Haklarımızın farkına varalım"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner ise kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının laik, demokratik cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlardır. Bizler kadınlarımızın her alanda güçlenmesi gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.

Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına ve gençliğe verdiği değer ve haklarla doğru orantılı olduğunu belirten Güner, “Kadınlarımız, aileyi ve toplumumuzu şekillendiren en önemli varlıktır, çağdaş toplumun yapıtaşlarıdır. Ancak günümüzde 600 milletvekilinin 96'sı kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımız siyasal haklarından seçilme hakkını yeterince kullanamıyor. Kadınların karar verici konumlarda ve siyasette yeterli sayıda temsil edilmemesi, yaşamın her alanında giderek cinsiyet ayrımcılığının kökleşmesine ve gerçek demokrasinin hayata geçirilememesine sebep olmaktadır. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının tam anlamıyla yaşama geçirilmesi için, önümüzdeki engebeli yolun aşılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.