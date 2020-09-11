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Yeşilboğaz: "Hukuk kurallarının uygulanmasını sağlatmak avukatların görevidir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Devletin hukuk kurallarının uygulanmasını sağlatmak avukatların görevidir.

Avukatlar olmazsa yargı sığlaşır, körelir” dedi.


Mersin Barosu'nda avukatlık stajına başlayacak olan 16 stajyer avukat, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldı. Stajyer avukatlara Mersin Barosu'nun tarihçesi ve meslek etik kuralları hakkında bilgiler veren Yeşilboğaz, “Mersin Barosu her zaman Cumhuriyet ilkelerine bağlı, demokrasiye, özgürlüklere inancı olan, ilerici ve her zaman ülkede daha iyiyi amaç edinen bir baro olmuştur. Mücadele ve eğitim anlamında birçok baroya öncülük yapmıştır, bütün barolarla işbirliği içerisinde mücadele etmiştir" diye konuştu.


"Avukatlar olmazsa yargı sığlaşır, körelir. Ne insanlık, ne de ülke bir adıma ilerleyemez" diyen Yeşilboğaz, şöyle devam etti; "Hukukçular hukuk bilgisiyle, vicdanıyla, sağduyusuyla hareket etmek zorundadır. Toplumsal baskıyı göğüsleyebilmelisiniz. Hukukçuluk bir yaşam biçimidir. Adil yargılanma, herkes için eşit uygulanması gerekmektedir. Hukuk devletinde yaşıyorsak, devletin hukuk kurallarının uygulanmasını sağlatmak avukatların görevidir."

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