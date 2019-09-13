Yeşilboğaz: "Hukukçular üçüncü güç olmak zorunda"

Mersin Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan 14 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine resmi adımı attı.

Mersin Barosu Konferans Salonundaki yemin törenine Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreter Adnan Günbay, Sayman Kazım Yüksel, avukatlar ve aileler katıldı.

Yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu ve yanlarında staj yaptığı avukatlar giydirdi.

Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukukçuların siyasetten ne kadar uzaklaşırsa ülkedeki bir çok sorunun da çözüleceğine inandığını belirterek, "Önce hukuk devleti, önce cumhuriyet, öce demokrasi diyoruz. Bunlar olduğu takdirde, ekonomik anlamda yaşamış olduğumuz çözümsüzlük sürecinin de sona ereceğine inanıyorum. Siyaset hep kaostan beslenir. Hukukçular bunun dışında kalmalı. Hukukçular her zaman üçüncü göz, üçüncü güç olmak zorundadır. Hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini ve kuvvetler ayrılığı ilkesini daim kılacak mücadelemizde, genç meslektaşlarımızın bizim yanımızda olarak, bize güç vereceklerine inanıyorum. Onlarla birlikte yol yürümekten onur duyacağım. Yolunuz açık olsun” dedi.