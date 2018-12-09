Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "İnsan Hakları Sözleşmesi'ni korumak hukukçuların tekelindedir” dedi.

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan stajyer avukatlarının ziyaretinde konuşan Yeşilboğaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki gözlemlerini aktardı. AİHM'in, 'Biz ikincil derce mahkemeyiz, siz asıl mahkemesiniz' dediğini hatırlatarak, "Siz hukukçusunuz. Kendi göbeğinizi kendiniz keseceksiniz. Evrensel insan hakları birdir. İnsan Hakları Sözleşmesi'nde gerek fikir ve düşünce özgürlüğü, gerek yaşam hakkı, gerek mülkiyet, gerekse kişisel veriler ayrıntılı bir şekilde tek tek yazmaktadır. Bunların korunması siz hukukçuların tekelindedir. Bunlara dokundurmayacaksınız. Kürsünün ne tarafında olursanız olun, siz Türk hukukçuları olarak bunun mücadelesini vermek zorundasınız. AİHM bu konuda topu bize attı. Bu nedenle sahada sağlam duracaksınız. 90 dakika değil, 90 artısını da düşünerek mücadele edeceksiniz” diye konuştu.

Mesleki tavsiyelerde de bulunan Yeşilboğaz, “Halkın tek umudu bağımsız ve tarafsız savunmanın temsilcileri olan avukatlardır. Mesleğimizin güzel ve sevindirici olan yönü budur. Hukuk, adalet ve toplum adına iş yapacaksınız. Hukukçuluk meslekten öte bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimini hiçbir yerde bırakamıyorsunuz. Tüm davranışınız hukuku temsil edecek. Hakim olursanız, sadece vicdanınıza ve hukuka göre vermiş olduğunuz bir kararla mutlu olabileceksiniz. Avukat olursanız, hakim ve savcıların yapacağı hatayı, yanlışı önlemek adına sizin bağımsız ve tarafsız savunma adına yapacağınız mücadele, kişinin hakkının zayi olmasını veya kötü bir durumla karşılaşmasını önlemek sizi çok mutlu edecektir. Kişiye hakkının verilmesiyle sağlanan mutluluk hiçbir şeyle ölçülmez” ifadelerini kullandı.