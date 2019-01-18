Yeşilboğaz: “Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılsın”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin'de Eylül 2017'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'i tabancasından çıkan tek kurşunla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve Eylül 2018'de 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru F.B.A.'nın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yeşilboğaz, iyi hal indiriminin kadın cinayetlerini meşrulaştırdığını belirterek, “Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılsın” dedi.

19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin'i, tabancasından çıkan tek kurşunla öldürdüğü iddiasıyla polis memuru F.B.A. hakkında ‘kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. Devam eden duruşmaların ardından 18 Eylül 2018'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, 27 yaşındaki sanık A.'nın ‘bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık hakkında mahkeme, yargılama süresince olayın kazara olduğunu savunan sanığa yurt dışı yasağı getirerek tahliye kararı verdi.

“İyi hal indirimi, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor”

F.B.A.'nın tahliye edilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapan Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, Feray Şahin cinayetinden 5 yıl 3 ay hapis cezası alan F.B.A.'nın tahliye edilmesini kınadı.

Duruşmaya en başından beri gözlemci olarak katılarak takip ettiklerini belirten Yeşilboğaz, “Ülkemizin kronik meselelerinden birisi olan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin azalması için önleyici tedbirler alınması gerekirken, ödül gibi cezalar kadın cinayetlerini meşrulaştırmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 82'nci maddesinde, ‘Kasten öldürme suçunun sırf kadın saiki ile işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suça karşı indirim halleri uygulanmaz' ifadesi yer almaktadır. Yaşanan bu elim olayların en aza indirgenmesi için kadın saiki ile işlenen cinayetlerde verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması ve bu faillerin indirim nedenlerinden yararlanmalarına engel olunması gerekmektedir. Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılsın. Çünkü iyi hal indirimi, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor. Mersin Barosu olarak, adalet yerini bulana kadar konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.