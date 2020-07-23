Yeşilboğaz: “Lozan Antlaşması, bağımsızlığımızın simgesidir”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Lozan Barış Antlaşmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının hukuki belgesi olduğunu belirterek, antlaşmanın 97'nci yıl dönümünü kutladı.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, Lozan Barış Antlaşmasının 97'nci yıl dönümünü, yayınladığı mesajla kutladı. Mesajında, Lozan Barış Antlaşmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının hukuki belgesi olduğunu belirten Yeşilboğaz, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan ve büyük mücadeleler ile kazandığımız, bağımsızlığımızın simgesi olan Lozan Antlaşması; 8 yıl süren Milli Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesidir, ilk diplomatik zaferdir, laik ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesidir, mazlum milletlerin emperyalizme ilk tokatıdır. Lozan Barış Anlaşması; yalnızca Türkiye'nin değil, bütün mazlumlar dünyasının zafer kıvılcımıdır. Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin bugünkü sınırları büyük oranda çizilmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu zamanında batılı devletlere verilen ekonomik imtiyazlar, yani kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır” dedi.

Tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerine sahip çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin, Lozan Antlaşması sayesinde kurulduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Lozan Barış Antlaşmasına sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsızlığına, bütünlüğüne, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğine sahip çıkmak demektir. Lozan Barış Antlaşmasının 97'nci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cephede gösterdiği başarısını diploması masasında da gösteren, Lozan Barış Antlaşmasını imzalayan İsmet İnönü'yü ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.