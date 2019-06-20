Yeşilboğaz: “Önemli olan kanunların nasıl uygulandığıdır”

Mersin Barosu'nda avukatlık stajını başarıyla tamamlayan genç avukatlar, düzenlenen törenle cübbelerini giyerek ruhsatnamelerini aldı. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, mesleğe ilk adımlarını atan avukatlara başarılar diledi.

Mersin Barosu'nda avukatlık stajını başarıyla tamamlayan Av. Berivan Ebru Güler, Av. Volkan Balta ve Av. Hatice Kübra Turgut için Mersin Baro Odası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene, Baro Başkanı Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, avukatlar ve aileler katıldı.

Yemin töreninde bir konuşma yapan Yeşilboğaz, en üst mertebede, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki kuralların dillendirilmesinin güzel olduğunu belirterek, “Ama biz uygulamaya bakıyoruz. Maalesef yasalarımızdaki birçok hüküm açık bir şekilde ifade edilmesine rağmen, uygulayıcıların elinde oyuncak oluyor ve işlevsiz hale getiriliyor. Önemli olan kanunların yazılı olması değil, nasıl uygulandığıdır. Eğer uygulamayı hukukçularımız düzgün yaparsa, siyaseti hukuktan ayrı tutarsa, yargı reform paketi işimize çok yarayacak. Bunun için iyi niyetli olmalarını ve uygulamayla uyuşmasını öneriyorum. Genç meslektaşlarımıza çıkmış oldukları bu yolda, adalet dolu bir mücadele süreci diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kürsüye çıkıp tek tek yemin eden avukatlara cübbelerini, yanında staj yaptığı avukatlarla birlikte giydiren Yeşilboğaz, daha sonra ruhsatnameleri imzalayarak meslektaşlarına takdim etti.