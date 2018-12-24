Yeşilboğaz: "Ortak mücadele alanı oluşturmalıyız"

Türkiye Barolar Birliği, baro başkanları ve avukatlar, yargıdaki, adliye binalarındaki, mahkemelerdeki, yargıda şeffaflık ve avukatlık mesleğinin sorunlarını tespit ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla İzmir Barosu tarafından düzenlenen ‘Biz olmadan olmaz' çalıştayında bir araya geldi.

Toplantıyı değerlendiren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yargının olmazsa olmazı, adaletin teminatı olan avukatlar ve barolar olmadan asla adil yargılamanın olmayacağını tüm yargı camiasının öğrenmek zorunda olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğinin özgürce ifa edilebilmesi, avukatları ve baroları yok sayan unsurların ortadan kaldırılabilmesi için bu çalıştayın önemli olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Sorunların dile getirilmesinde ve çözüm üretilmesinde baroların tek ses olabilmesi çok önemlidir. Adalet mücadelesi veren barolar, avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve yargının her geçen gün daha büyük bir kaosa sürüklenmesine karşı ortak mücadele alanı oluşturmalıdır. Bu mücadelede avukatlar, baroları ile birlikte mücadele etmeli. Birlikte hareket edilirse, sorunların üstesinden daha kolay gelinir" dedi.