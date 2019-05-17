Yeşilboğaz: "Sağlık sorunu hukuksal sorunu beraberinde getiriyor"

Mersin Barosu tarafından 'Sağlık hukuku kapsamında tazminat, aydınlatma, onam ve yargı kararları' konulu seminer düzenlendi. Seminerde Adli Tıp 1.İhdisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Üzün, kusur, komplikasyon bilirkişi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prf. Dr. Hakan Hakeri, hekim sorumluluğu ve tıp hukuku, Adana Barosu'ndan Bülent Maraklı ise tazminat ve yargı kararları konularında sunum yaptı.

Seminerin açılışında konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, günümüzde ciddi bir sorun teşkil eden sağlık sorununun, aynı zamanda hukuksal birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirterek, avukatları ve sağlık çalışanlarını sağlık alanında yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirmek, onlara ufuk açmak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla bu semineri düzenlediklerini söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prf. Dr. Hakan Hakeri, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu hakkında bilgiler vererek, yüksek mahkemelerin, sağlık çalışanlarının hekim olma, hastayı aydınlatma ve endikasyon şartını değerlendirdiğini belirtti. AİHM'nin, tıbbi müdahaleyi yapan kişiye hastayı aydınlatma eksikliğinden mahkûmiyet kararı verdiğini belirten Hakeri, “Aydınlatma formu hukuka uygun olmalı ve hasta ameliyattan 24 saat önce aydınlatılmak zorundadır. Aydınlatma yükümlüsü ise tıbbi müdahaleyi yapan kişidir. Rıza şartı kapsamında ise tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz” dedi.

Adana Barosu'ndan Bülent Maraklı, Yargıtay ve Danıştay kararlarından örnekler vererek, “Tahminlere göre Türkiye'de yılda ortalama elli bin kişi tıbbi işlem nedeni ile ya sakat kalmakta ya da ölmektedir. Gerek Sağlık ve Adalet Bakanlığının, gerekse Türk Tabipler Birliği'nin elinde tıbbi hata veri kayıt sistemi yok. Hekimlerin bir sorumluluğu var ve bu sorumluluğun da bir standardı var. Hekimler küresel tıp kurallarına uygun müdahale yapmak zorundadır. Örneğin, Mersin'in Mut ilçesindeki hekim ile Cerrah Paşa Üniversitesi'ndeki hekimin müdahale standardı aynı olmak zorunda. Yasalar, sözleşmeler, içtihatlar bu hükmü hekimlere yüklemiştir" ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda Baro Başkanı Bilgin Yeşilkboğaz, panelistlere teşekkür ederek yönetim kuruluyla birlikte plaket takdim etti.