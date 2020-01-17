Yeşilboğaz: “Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz”

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde, Haziran 2019'da görevini yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Av. Muhteşem Tekinturhan ile ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Davaya müdahil olan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Erdemli'de görevini yaptığı sırada 24 Haziran 2019 tarihinde bıçaklı saldırıya uğrayan Av. Muhteşem Tekinturhan ile ilgili davanın ilk duruşması Erdemli 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Saldırgan E.A.'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın karar duruşması 13 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Erdemli Belediyesi nikah salonunda İcra Müdürlüğünce satışa çıkarılan dairenin işlemlerini takip eden Mersin Barosuna kayıtlı Av. Tekinturhan ile ev sahibinin ağabeyi E.A arasında çıkan tartışma sonrasında E.A., yanında taşıdığı bıçağı Av. Tekinturhan'ın göğsüne saplayarak ağır yaralanmasına sebep olmuş ve tutuklanmıştı.

Erdemli 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Erdemli ilçe temsilcisi Fahrettin Gürsoy, Avukat Hakları Merkezi Başkanı Elçin Özkan Yiğit, merkez üyesi avukatlar Levent Demir, Alper Şahinoğlu ve Merve Aşan ile birlikte müdahil olarak katıldı. Yeşilboğaz ve Avukat Hakları Merkezinde görev alan avukatlar, şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, yargı mensubuna saldırı, görevi yaptırmama ve adalete saldırı nedeniyle gereken cezanın verilmesini talep etti. Karar duruşması 13 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, avukata atılan yumruğun, saplanan bıçağın, sıkılan her kurşunun, adaleti ve bağımsız yargıyı hedef aldığını söyledi. Yeşilboğaz, “Kimden gelirse gelsin, avukatlara yapılan saldırılara karşı asla boyun eğmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Avukatlık Kanununun 57. maddesi açıktır; ‘Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır' denmektedir. Saldırganın öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 57. maddesi dikkate alınarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Yargılama süreci boyunca da Mersin Barosu olarak sürecin sıkı takipçisi olacağız” dedi.