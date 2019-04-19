Yeşilboğaz: "Siyasi görüş devre dışı bırakılmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Toroslar Belediye Başkanlığı'na seçilen Atsız Afşın Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay ve sayman Kazım Yüksel'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Yeşilboğaz, siyasi görüş devre dışı bırakılarak bütün ilçe belediyelerin ve Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte hareket edip kentin geleceğine odaklanması gerektiğine vurgu yaparak, “Belediyeler arasında birlik ve dayanışma olmadan, kentin makus talihine son veremeyiz. Mersin'in daha fazla kaybedecek zamanı yok. Mersin Barosu olarak, Toroslar ilçesinde dez avantajlı gruplar olan kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere, bölgedeki toplumsal ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik ortak projelerde yer alıp, bize düşen görev ve sorumlulukları yapmaya, toplumsal kalkınmaya katkı sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz ise, “Görevi devraldığımız gün itibari ile Toroslar ilçesine ne tür hizmetleri yapabileceğimizin çalışması içerisindeyiz. Toroslar ilçesinde hukukçu gözüyle hayata geçireceğimiz toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel projelerde, üyesi olduğum Mersin Barosu ile işbirliği yapmaktan onur duyarım” dedi.