Yeşilboğaz: "Toplumsal huzura ihtiyacımız var"

Yeşilboğaz, 31 Mart seçimlerin ardından yeniden seçilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti. Mersin Barosu Saymanı Kazım Yüksel ve yönetim kurulu üyesi Bilgehan Yaşa'nın da eşlik ettiği ziyarette, ülke olarak toplumsal huzura ve barışa ihtiyaç olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, “Toplum barış, huzur ve adalet istiyor. Toplumsal huzur ancak farklılıklara hoşgörü ve çözüm odaklı bakabilmekle sağlanabilir. Yerelde toplumsal barışı sağlamakta yerel yönetimlere, kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor” dedi.

Yeşilboğaz, toplumda sosyal dengenin ve huzurun sağlanması için dezavantajlı grupların sosyal, ekonomik, psikolojik sorunlarının çözümüne, sosyal entegrasyonunun sağlanmasına yönelik projeler üretilmesi gerektiğini belirterek, “Bir toplumda kadınlar ve çocuklar ne kadar mutlu ise o toplum o kadar mutlu olur. Mezitli Belediyesi ile kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik yaptığımız ortak çalışmaların, yeni dönemde de devam etmesinden büyük mutluluk duyarız. Başarılı bir sosyal belediyecilik örneği göstererek yeniden güven tazeleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tarhan ise Mersin Barosu ile imzaladıkları ‘Sosyal hizmete, sosyal yardıma, hukuki korumaya ihtiyaç duyan kadınlara yönelik işbirliği' protokolü ve ‘Çocuk refahı, sorunlarına ilişkin ortak çalışma' protokolü kapsamında yapmış oldukları eğitim ve farkındalık çalışmalarının, olumlu neticelerini görmekten son derece mutlu olduklarını ifade etti.