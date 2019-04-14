Yeşilboğaz: "Turizmdeki kısırdöngü kırılmalıdır"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin'de yıllardır planlanan projelerin bir türlü hayat bulmaması nedeniyle, turizm sektöründe içinden çıkılamayan bir kısırdöngü ortaya çıktığını belirterek, "Mersin turizmine yeni bir ufuk açılmalı ve turizmdeki kısırdöngü kırılmalıdır” dedi.

Yeşilboğaz, 'Turizm Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentin çevre sorunlarının çok ciddi boyutlarda olduğunu öne sürdü. Mersin'in Antalya'dan sonra en büyük kitle turizm merkezi olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına geçtiğini hatırlatan Yeşilboğaz, “Kentimizin bu potansiyeli fırsata çevrilmelidir. Kentimizin turizm kapasitesi artırılmalıdır ve Mersin'i dünyaya tanıtacak gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Kentimizde yıllardır planlanan projelerin bir türlü hayat bulmaması nedeniyle, turizm sektöründe içinden çıkılamayan bir kısırdöngü vardır. Yönetimler, kentimizde turizmi canlandırmak için vaat ettikleri ama bir türlü hayata geçiremedikleri projeleri, daha fazla askıya almamalıdır. Mersin turizmine yeni bir ufuk açılmalı ve turizmdeki kısırdöngü kırılmalıdır. Çukurova Bölgesel Hava Limanı Projesi ve Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi Projesi, Mersin turizmini canlandıracak en önemli projelerdir. Bu projeler hayat bulmalı” ifadelerini kullandı.

Mersin'in tarihi değerler ve inanç turizmi açısından zengin bir kent olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, “Turistlerin yoğun ilgisini çeken arkeolojik miras, kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri ile bütünleşen, her dine hitap eden kutsal mekânlar, Mersin'de turizm potansiyelinin oluşmasında en önemli etkendir. Tarsus'ta bulunan ve UNESCO dünya miras geçici listesinde yer alan ve her yıl çok sayıda Hıristiyan tarafından ziyaret edilen St.Paul Kilisesi, kuyusu ve tarihi çevresi, kentin önemli inanç turizmi merkezlerinden birisidir. Mersin'in köklü tarihini günümüze taşıyan tarihi değerlerimiz, doğal güzelliklerimiz ve inanç turizmi zenginliğimiz değerlendirilmeli ve dünyaya tanıtımı yapılmalıdır. Mersin ilinin önemli turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizm kenti olamaması, yönetimlerin yeterince rol üstlenmemesinden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.