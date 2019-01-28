Yeşilboğaz: "Üniversitelerin kentleşme üzerinde önemli rolü var"

Yeşilboğaz, biraberinde Genel Sekreter Adnan Günbay ve yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem ve Bilgehan Yaşa ile birlikte Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı ziyaret ederek tebrik etti.

Üniversitelerin kentleşme üzerinde önemli bir rolü olduğunu belirten Yeşilboğaz, “Üniversitenin temel misyonu, eğitim ve araştırma olmakla birlikte, bir kentin gelişmesine çok değerli katkılar sunabilmektir. Mersin Üniversitesi'nin kentin gelişimi ve çevre sağlığı konusunda yürütmüş olduğu çok başarılı çalışmalarını kutluyorum. Mersin Barosu ile Mersin Üniversitesi arasında sosyal ve eğitim işbirliğinin devam etmesinden mutluluk duyacağız” dedi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektörü Çamsarı ise Mersin Üniversitesi'nin başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olduğunu söyleyerek, "Mersin'in geleceğine yön verecek her projede yer almaya çalışıyoruz. Baromuzla da eğitim ve hukuksal anlamda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmeye hazırız” diye konuştu.