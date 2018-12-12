Yeşilboğaz: "Yeniden ayağa kalkmak için acil eylem planı yapılmalı"

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.

Kent gündeminin değerlendirildiği ve Türkiye'deki ekonomik krizin deniz ticaretindeki olumsuz etkileri üzerine sohbetin yapıldığı ziyarette konuşan Yeşilboğaz, krizin birçok sektörü etkilediği gibi denizcilik sektörünü, ithalat ve ihracatı da olumsuz etkilediğini belirterek, "Ülkemizi ekonomik krize sürükleyen sebepler tek tek ele alınarak, ekonomik krizle birlikte Türkiye'de batan iş sektörlerinin yeniden ayağa kalkması için acil eylem planı yapılmalıdır” dedi.

Mersin Barosu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu ise Bilgin Yeşilboğaz'a ve yönetim kuruluna yeni görevinde başarı dileklerinde bulunarak, “Toplumsal sorunlara karşı her zaman duyarlılık gösterip, sivil toplum örgütlerinin mücadelelerine de destek veren Mersin Barosu'nu tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.