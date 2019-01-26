Yeşilboğaz: “Yerel basın yasayla desteklenmeli”

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş, Başkan Yardımcısı Rüştü Aydın, Genel Sekreter Kerem Türk ve Yönetim Kurulu Üyesi Şener Mermer, Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“Basın bizim vazgeçilmezimizdir” diyen Baro Başkanı Yeşilboğaz, bir olayın olduğu yerde sahada gazeteciler ve avukatların bulunduğuna işaret etti. Gazetecilerin görevinin halkı aydınlatmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Biz avukatlar da adaletin gerçekleşmesi için olayın takipçisiyiz. Aynı amaca hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın sektörünün özellikle ekonomik krizden sonra ciddi bir darbe aldığını dile getiren Yeşilboğaz, “Özellikle yerel basın çok can çekişiyor. Bu da ciddi bir sorun. Basını kağıtta dışa bağımlılıktan kurtarıp daha özgür, bağımsız kılmak gerekiyor. Hükümet tarafından bir yasa çıkarılarak, yerel basının ekonomik anlamda bir dengeye oturtulması, desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

MGC Başkanı Demirtaş ise MGC'de üye güncellemesi yaparak gerçek gazetecileri tespit edip akredite çıkaracakları bilgisini vererek, “Kurumlar ve sivil toplum örgütleri; röportaj, reklam isteyen kişilerin MGC üye kartı olup olmadığına bakıp, ona göre hareket etmelidir. Kurumlar ve STK'lar bu işi sahiplenirse hem sizler rahat edersiniz hem de basın camiası olarak biz rahat ederiz ve mesleğimiz saygınlık kazanmış olur. Bu projemizin üzerinde ciddiyetle çalışıyoruz. Yasalarımız olmadığı için kendi kendimize yaptırımlarımız olabilir. Bunu da ancak şehrin dinamikleriyle birlikte yapabilirsek bu sorunun üstesinden gelebiliriz” dedi.