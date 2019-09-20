Yeşilboğaz'dan avukatlara saldırıya tepki

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mardin Barosu'na kayıtlı iki avukatın, takip ettikleri bir davanın karşı tarafı olan kişilerce saldırıya uğrayarak birinin bıçakla, diğerinin ise darp edilerek yaralandığını hatırlatarak, şüphelilerin 'adli kontrol' ile serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mardin Barosu üyesi İbrahim Dündar ve Özlem Dündar'ın, takip ettikleri bir dava dosyası nedeniyle, davanın karşı tarafı olan kişiler tarafından akşam vakti, evlerine girmek için arabadan indikleri sırada, pusuda bekleyen kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini belirterek, "İbrahim Dündar bıçak darbesi ile yaralanmış, Özlem Dündar ise 8 aylık hamile olmasına rağmen ağır şekilde darp edilmiştir. Yine meslektaşımız Özlem Dündar'ın annesi de aynı saldırıda darp edilmiştir. Saldırı uzun süre devam etmiş, çevreden yetişenlerin ve orada bulunan sivil bir polis memurunun yardımı ile daha vahim sonuçları olmadan saldırganlar kaçmak zorunda kalmıştır. Mersin Barosu olarak, öncelikle saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Yapılan saldırı sadece meslektaşlarımıza değil, savunma mesleğine, hak, hukuk mücadelesi veren bütün barolar ve avukatlar hedef alınarak yapılmıştır. Hamile bir kadının darp edilmesi ise olayın apayrı bir vahim boyutudur" dedi.

Saldırganlardan üçün yakalandığını, 3 kişinin ise halen arandığını kaydeden Yeşilboğaz, "Yakalanan şüphelilerden ikisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, birisi ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olmasına rağmen, imza şartı ile serbest bırakılmıştır. Burada Avukatlık Kanunu'nun 57. maddesi çiğnenmiş, kadına ve karnındaki bebeğe yönelik şiddet meşru kılınmıştır" ifadelerini kullandı.